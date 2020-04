Cegedim : recule après le point trimestriel

Cegedim : recule après le point trimestriel









Crédit photo © Cegedim

(Boursier.com) — A contre-courant, Cegedim redonne 1% à 27,7 euros au lendemain de l'annonce de revenus trimestriels de 121,5 ME, en progression de 1,9% en données publiées et de 3,3% en données organiques. A ce stade de la pandémie de Covid-19, la société a indiqué qu'il est trop tôt pour en évaluer pleinement les effets positifs et négatifs sur le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel courant 2020.

Suite à cette annonce, Kepler Cheuvreux a dégradé la valeur à 'conserver' avec un objectif de 29 euros alors que la SocGen a revalorisé le dossier de 21 à 32 euros tout en restant à 'conserver'.

Malgré ce léger repli, le titre surperforme nettement le marché en 2020 avec une baisse limitée à moins de 3% depuis le premier janvier.