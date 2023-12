Cegedim : prise de participation majoritaire dans la start-up Phealing

(Boursier.com) — Cegedim a pris une participation majoritaire dans la start-up Phealing, spécialisée dans la sécurisation de la délivrance d'ordonnances. Basée sur son moteur d'Intelligence Artificielle avancé, l'offre de Phealing répond à un besoin essentiel des officines de pharmacie : le double contrôle des ordonnances, une responsabilité qui consiste à vérifier, au moment de la délivrance, la conformité entre les médicaments vendus, l'ordonnance du patient et son profil physio-pathologique. Les détails financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés.

"La prise de participation de Cegedim dans la société Phealing confirme la volonté du Groupe d'accompagner le pharmacien dans ses missions de santé et notamment dans sa démarche qualité. Le concept novateur de Phealing s'inscrit véritablement en complément de nos activités d'édition de logiciels Smart Rx et de base de données médicamenteuse Claude Bernard", déclare Laurent Labrune, Directeur général délégué de Cegedim. "Les fondations technologiques solides de Phealing permettent également d'envisager des relais de croissance vers l'ensemble des professionnels de santé avec une motivation qui repose sur trois piliers : sécuriser la dispensation des médicaments, renforcer l'observance thérapeutique patient, et prévenir le risque réglementaire et légal".