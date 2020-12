Cegedim : premier Capital Markets Day dans un format 100% digital

Cegedim : premier Capital Markets Day dans un format 100% digital









(Boursier.com) — Cegedim , entreprise innovante de technologies et de services, organise son Capital Markets Day 2020 ce mardi 15 décembre à 14h30, dans un format purement digital, incluant contenus en direct et pré-enregistrés, ainsi qu'une session de questions-réponses "live" à la fin.

Agenda :

-Introduction, par Jan Eryk Umiastowski, Chief Investment Officer / Head of Investor Relations de Cegedim.

-Cegedim en 2020, par Jan Eryk Umiastowski.

-Comment Cegedim créé de la valeur par l'innovation, par Laurent Labrune, Directeur Général Délégué de Cegedim.

-Eléments clés concernant l'épidémie de Covid-19, par Beranger Lekens Directeur THIN.

-L'innovation au sein de Cegedim Healthcare Software, par Stefan Janssens, Président de Cegedim Healthcare Software.

-L'innovation au sein de Cegedim e-business.

-L'Innovation est partout chez Cegedim.

-Développement durable.

-Stratégie financière, par Jan Eryk Umiastowski.

-Conclusion, par Jan Eryk Umiastowski.

-Session de questions/réponses en présence de Laurent Labrune.

A cette occasion, le groupe indiquera que l'impact négatif du deuxième confinement sur ses comptes semble moindre qu'au premier, mais que toutefois, le mois de décembre étant le mois le plus important en terme d'activité, il faudra attendre la fin d'année pour avoir une vue d'ensemble.

Le groupe rappellera également qu'il consacre environ 100 millions d'euros par an à l'innovation et qu'environ 1.400 de ses collaborateurs y sont dédiés.

Enfin, ce sera l'occasion de revenir sur le lancement de Maiia gestion qui a déjà enregistré 159 contrats en une semaine.

L'enregistrement de cet événement sera consultable sur le site Finance de Cegedim à l'adresse :https://www.cegedim.fr/finance/documentation/Pages/presentations.aspx

et sur l'application mobile de la communication financière Cegedim IR, téléchargeable sur : https://www.cegedim.fr/finance/profil/Pages/CegedimIR.aspx.