Cegedim : précieux !

(Boursier.com) — Cegedim annonce qu'il vient d'obtenir la qualification eIDAS selon les normes ETSI 319 401 et 319 411-1&2. Ce précieux sésame décerné par l'ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information) atteste du plus haut niveau de confiance en matière de production d'identités numériques. Une qualification qui marque l'aboutissement pour Cegedim de plusieurs mois de travail pour mettre en place un système de génération de cachets et de certificats qualifiés de signature électronique. Cette qualification est une étape clé pour le groupe qui lui ouvre de nouvelles perspectives de développement autour de la signature électronique et de l'identité numérique.

En addition aux prestations de services d'hébergement et d'infogérance délivrés par sa filiale à 100% cegedim.cloud, certifiés ISO27001, ISO27017, ISO27018 et HDS pour l'hébergement de données de santé dans ses datacenters France, Cegedim dispose également de la certification ETSI pour la génération de certificats avancés. Autant de références indispensables pour les marchés adressés par Cegedim et ses filiales. Le groupe possède ainsi une offre complète et avec le plus haut niveau de sécurité, de la dématérialisation de processus embarquant des workflows de signature électronique jusqu'à l'archivage en coffre-fort électronique.