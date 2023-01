Cegedim : pas trop déçu ?

(Boursier.com) — Au 4e trimestre 2022, Cegedim a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 154,7 millions d'euros, en progression de +4,1% en données publiées et de +2,9% en données organiques, par rapport à la même période de 2021. Cette croissance modérée du dernier trimestre provient essentiellement du mois de décembre 2022 qui a vu son chiffre d'affaires augmenter de +0,4% par rapport au mois de décembre 2021, soit la plus faible croissance mensuelle de l'année. Ce chiffre aura un impact sur la marge courante annuelle.

Sur l'année 2022, le chiffre d'affaires est en croissance de +5,9% en données publiées et de +5,1% en données organiques, par rapport à 2021.

Perspectives affichées

Le lancement du plan de développement de Cegedim Santé et la baisse du chiffre d'affaires au Royaume-Uni impacteront négativement le Résultat Opérationnel Courant 2022.

Sur la base des données actuellement disponibles, le Groupe Cegedim anticipeune croissance de son chiffre d'affaires 2023 dans une fourchette de 6% à 9% par rapport à 2022.

Le Groupe n'anticipe pas d'acquisition significative en 2023... Enfin, Cegedim ne communique pas de prévision ni d'estimation du bénéfice.

"Cette publication T4 plutôt décevante nous conduit à anticiper un recul un peu plus marqué du ROC S2" commente Portzamparc. "De plus, nous comprenons que les discussions sont difficiles pour faire passer les hausses de prix sur le CA non indexé (75% CA global), ce qui ajoute des éléments d'incertitude à court terme... Après mise à jour de notre modèle (scénarios, peers et paramètres de marché), nous relevons notre objectif de 16,6 à 19,1 euros, mais restons à 'Conserver' sur le titre" conclut l'analyste. Le titre monte de 1% ce vendredi à 19 euros.