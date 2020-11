Cegedim : partenariat avec Lakeside Software

Cegedim : partenariat avec Lakeside Software









(Boursier.com) — Cegedim Outsourcing, spécialiste des métiers de l'infrastructure IT et du Business Process Outsourcing, annonce son partenariat avec Lakeside Software, leader dans la surveillance de l'expérience numérique. En intégrant la solution SysTrack Workspace Analitycs à son offre, Cegedim Outsourcing, propose désormais à ses clients une solution complète leur permettant de gérer de manière proactive l'ensemble de leur parc informatique et d'augmenter la productivité de l'utilisateur final. Cegedim Outsourcing souhaitait compléter son offre actuelle avec une solution qui faciliterait les projets de transformation digitale de ses clients (PME et Grands Comptes). L'objectif était donc de leur fournir un outil efficace, capable de monitorer l'intégralité de leur système d'nformation et de connaître en temps réel les performances et les services rendus aux utilisateurs.