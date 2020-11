Cegedim : partenariat avec l'éditeur de solutions de sauvegarde de données Kiwi Backup

(Boursier.com) — cegedim .cloud annonce la signature d'un partenariat avec Kiwi Backup, éditeur spécialiste de la sauvegarde externalisée et de la restauration des données afin de proposer une offre de sauvegarde externalisée HDS. Conscient des enjeux liés à la sauvegarde des données et à la continuité de l'activité, cegedim.cloud permet à ses clients, à travers la solution de sauvegarde externalisée en ligne Cegedim Cloud Backup, de sauvegarder les postes internes, serveurs, ordinateurs portables et sites distants utilisant des plateformes Windows, Linux ou Mac OS. Cegedim associe ainsi son expertise dans le domaine de l'hébergement de données et la sécurité de l'information, à l'expérience de Kiwi Backup, acteur depuis 17 ans dans l'édition de logiciel de sauvegarde de données.