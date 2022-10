Cegedim : partenariat avec Allianz France

(Boursier.com) — Allianz France et Cegedim Insurance Solutions, acteur des solutions logicielles et services pour l'assurance de personnes, ont signé un partenariat stratégique sur 15 ans pour développer ensemble l'activité Santé et Prévoyance, en confiant sa gestion à Cegedim Insurance Solutions. Sur un marché concurrentiel, marqué par l'évolution constante de la réglementation, Allianz France pourra s'appuyer sur les systèmes d'information de Cegedim Insurance Solutions "pour une gestion optimisée des contrats et continuer à proposer à ses clients et prospects des couvertures Santé et Prévoyance de grande qualité à des conditions économiquement performantes".

Ce partenariat repose sur une délégation de gestion à Cegedim Insurance Solutions et un transfert de compétences avec l'accueil par Cegedim des équipes Allianz France assurant aujourd'hui ces activités. Cela permettra de garantir aux clients, aux réseaux de distribution d'Allianz France et intermédiaires une continuité de relation et de service. Il implique la migration progressive vers les solutions logicielles de Cegedim Insurance Solutions des portefeuilles de contrats d'assurance Santé Collective, Santé Individuelle et de Prévoyance Collective d'Allianz en France, ce qui représente 1,3 million de personnes protégées. Un dispositif d'accompagnement et de formation sera mis en place durant toute la période de migration pour les équipes d'Allianz France qui rejoignent Cegedim.