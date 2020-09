Cegedim : parmi les premiers signataires de la charte "Engagé pour la e-santé"

(Boursier.com) — Cegedim fait partie des premiers signataires de la charte "Engagé pour la e-santé" que vient de publier le Ministère des Solidarités et de la Santé. Réalisée par la Délégation ministérielle au numérique en santé (DNS), cette charte définit les principes partagés et les engagements respectifs des industriels porteurs de services numériques dans le domaine de la santé et des pouvoirs publics. Elle a vocation à traduire et concrétiser l'engagement collectif de l'ensemble des acteurs du numérique en santé et de l'Etat.

En s'y associant, Cegedim et ses filiales en santé : Maiia, Cegedim Logiciels Médicaux, RM Ingénierie, Smart Rx et RESIP (éditeur de la BCB), s'engagent à :

- Développer des systèmes d'information, services et outils numériques conformes aux référentiels socles (éthique, sécurité, interopérabilité) et services socles (DMP, Messagerie sécurisée, e-prescription, etc.) ;

- Renseigner activement les plateformes de tests proposées par les pouvoirs publics, notamment l'outil " convergence ", pour mesurer et déclarer la conformité à la doctrine technique des systèmes d'information, services et outils numériques développés ;

- Participer aux expérimentations et répondre aux concertations organisées par les pouvoirs publics ;

- Proposer au référencement les outils et services numériques développés dans le bouquet de services numériques aux professionnels et/ou dans le store proposé aux citoyens via l'Espace Numérique de Santé ;

- Accompagner les clients dans le respect des principes d'éthique, de sécurité et de protection des données personnelles ;

- Communiquer sur les actions entreprises en application de la charte et utiliser le logo "Engagé pour la e-santé" sur les supports de communication.

Cegedim s'engage auprès de l'Etat et participe aux concertations ouvertes, depuis la mise en oeuvre de la feuille de route nationale du numérique en santé en avril 2019 par la DNS. Le groupe contribue ainsi en tant qu'industriel à la stratégie numérique en santé pour la France.