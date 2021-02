Cegedim Outsourcing enrichit son offre

(Boursier.com) — Cegedim Outsourcing, spécialiste des métiers de l'infrastructure IT et du Business Process Outsourcing (BPO), fait évoluer son offre historique avec des solutions plus performantes. Six mois après son partenariat avec Citrix, sa nouvelle offre Digital Workspace est désormais disponible pour accompagner ses clients dans leurs projets de transformation digitale, avec pour axe principal l'espace de travail utilisateur.

Le travail à domicile ou en mobilité est devenu une évidence. Aujourd'hui, l'enjeu majeur des entreprises est ainsi de permettre à leurs collaborateurs de travailler en toute flexibilité en assurant un espace de travail numérique entièrement sécurisé. Dans ce contexte, Cegedim Outsourcing propose la mise en oeuvre de la stratégie Digital Workspace pour permettre aux utilisateurs d'accéder de manière sécurisée à leurs applications et données depuis n'importe quel appareil, de n'importe quel lieu, et quand ils le souhaitent, permettant ainsi de renforcer leur autonomie et d'accroître leur productivité.

Cegedim Outsourcing déploie son offre Digital Workspace en prenant en compte tous les scénarios de travail -télétravail, nomadisme...- et en simplifiant les tâches des équipes informatiques grâce à sa méthode de déploiement en cinq étapes permettant de configurer la solution la mieux adaptée à chacun des profils clients selon leur activité, leur secteur, leur taille.