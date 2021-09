Cegedim Outsourcing annonce le renouvellement de son partenariat avec Ivanti

(Boursier.com) — Cegedim Outsourcing, spécialiste des métiers de l'infrastructure IT et du Business Process Outsourcing (BPO) - filiale à 100% du Groupe Cegedim - annonce le renouvellement de son partenariat avec Ivanti, principal éditeur dans le domaine des opérations IT et de la Sécurité. De Partenaire Platinum, Cegedim Outsourcing devient désormais Partenaire Premier, la nouvelle appellation du statut le plus élevé de partenariat chez Ivanti. Il intègre à ce titre le nouveau programme de formation et de certification mis en place récemment par Ivanti.

Cegedim Outsourcing est un partenaire historique d'Ivanti depuis près de 10 ans. Alors qu'il avait initialement intégré des domaines de spécialisation en relation avec la gestion des postes de travail, Cegedim Outsourcing s'est très rapidement imposé comme un partenaire complet sur le portfolio Ivanti en utilisant le large panel de solutions de sécurité, ITSM, ou de gestion des mobiles.

Placé au rang de 1er partenaire d'Ivanti en France en 2020, Cegedim Outsourcing détient aujourd'hui l'une des plus importantes équipes certifiées sur les technologies Ivanti, tant au niveau des équipes commerciales avant et après-ventes, que des équipes techniques. Au total, ce sont près de 20 personnes chez Cegedim Outsourcing qui maîtrisent parfaitement le portefeuille de solutions Ivanti.