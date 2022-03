Cegedim Outsourcing affiche 30% de croissance en 2021

(Boursier.com) — Cegedim Outsourcing, filiale à 100% de Cegedim, a affiché sur l'exercice 2021 un chiffre d'affaires de 33 millions d'euros en croissance de plus de 30% par rapport à 2020. L'année 2021 s'est placée sous le signe de la reprise avec les prémices d'une fin de crise. Le carnet de commandes a progressé de façon régulière tout au long de l'année 2021, entre autres, avec une forte demande sur les services managés (+43%) et l'infogérance (+28%) tout particulièrement sur les clients historiques. Ceci est le reflet du développement du télétravail sur une plus ou moins longue période, conséquence directe de la crise sanitaire. Les services fournis se sont révélés essentiels pour mener les opérations techniques sans que les collaborateurs soient sur site.

Parallèlement, la filiale de Cegedim a vu son activité progresser (+35%) sur son coeur de métier le Digital Workspace. Le contexte était tel, que les entreprises ont été contraintes de déployer rapidement des systèmes pour gérer le travail à distance et permettre à tous leurs collaborateurs un accès aux données de l'entreprise, de n'importe quel poste de travail, de n'importe quel lieu et ce, en toute sécurité. Au total, ce sont 25 consultants experts qui ont été missionnés sur l'ensemble du portefeuille clients pour répondre aux besoins tout au long de l'année.