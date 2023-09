Cegedim : nouveau partenaire

(Boursier.com) — Cegedim indique que Cegedim SRH, acteur des solutions digitales pour la paie et les Ressources Humaines et adeRHis, un spécialiste dans la conception, la mise en oeuvre et l'exploitation des Systèmes d'Information des Ressources Humaines, sont officiellement partenaires depuis le 1er septembre. Cegedim SRH est engagé depuis plusieurs années dans une stratégie dynamique de développement de ses offres en réponse aux défis posés par la digitalisation RH avec un réseau de partenaires certifiés. L'expertise d'adeRHis enrichit et complète ce réseau et sera un atout pour le développement de la cible PME. Partenaire historique sur des projets d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le compte de Cegedim SRH, adeRHis distribuera ses solutions SIRH, notamment TEAMSRH. Comme tous les autres membres du réseau de partenaires, il bénéficie de l'accompagnement de la SRH Academy, programme de formation certifiante mis en place par Cegedim SRH. Aujourd'hui, quatre consultants adeRHis sont certifiés IRIS (principes fondamentaux de la paie française et de l'applicatif standard du SIRH), dix le seront d'ici à la fin de l'année dans les métiers de l'intégration et de la formation utilisateurs.