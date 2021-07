Cegedim : message bien reçu

(Boursier.com) — Cegedim grimpe de plus de 5% à 27,40 euros ce mercredi, alors que le groupe a réalisé au deuxième trimestre 2021 un chiffre d'affaires en progression de 12,2% en données publiées et de 2,6% par rapport à 2019. Ceci est le reflet d'un deuxième trimestre 2020 particulièrement affecté par la crise sanitaire, principalement les activités "média en pharmacies" et "projets" dans le monde de l'assurance santé, souligne Cegedim. Le groupe enregistre un chiffre d'affaires semestriel de 251,2 millions d'euros, en croissance de 6,3% en données publiées et de 3,4% par rapport à 2019.

Cegedim revoit à la hausse son anticipation de croissance organique de son chiffre d'affaires 2021 : dorénavant comprise entre 3% et 5% contre une indication de l'ordre de 2% précédemment. Cet objectif est quand même soumis à l'absence de durcissement sévère des restrictions sanitaires en Europe en lien avec la pandémie de Covid-19. Le groupe communiquera sur une éventuelle actualisation de son anticipation de croissance de son Résultat opérationnel courant de 4% lors de la publication des résultats semestriels le 16 septembre prochain.

Cegedim n'anticipe toujours pas d'acquisitions significatives en 2021. Portzamparc parle d'une solide publication qui confirme le rebond d'activité du groupe... "Après mise à jour de notre scénario et des comparables, notre objectif de cours est relevé de 31,2 à 34 euros avec une recommandation Acheter maintenue".