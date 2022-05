Cegedim : Malakoff Humanis, VYV et PRO BTP Groupe vont détenir 18% de Cegedim Santé

(Boursier.com) — Cegedim et les groupes de protection sociale Malakoff Humanis, Groupe VYV et PRO BTP Groupe annoncent la concrétisation de leur partenariat stratégique à l'issue des négociations initiées le 1er mars.

L'aspect financier du partenariat prévoit que Malakoff Humanis, le Groupe VYV et PRO BTP Groupe vont souscrire à une augmentation de capital réservée de 65 millions d'euros, et détenir en contrepartie 18% du capital de Cegedim Santé. Cette opération valorise ce dernier à 360,9 millions d'euros. Dans le même temps, Cegedim Santé va acquérir auprès du Groupe VYV, MesDocteurs, l'un des précurseurs des solutions de télésanté et à l'origine de la télémédecine 24/7.

"Cette opération va permettre à Cegedim Santé d'accélérer sa croissance et ses développements de solutions et de services destinés aux professionnels de santé et à leurs patients, en intégrant de nouvelles offres innovantes, respectueuses de la pratique quotidienne, contribuant ainsi, avec les trois groupes de protections sociale, à la transformation numérique de la santé, engagée par le gouvernement", se félicite le groupe coté.