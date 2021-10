Cegedim : maintien d'une croissance soutenue au T3

(Boursier.com) — Le groupe Cegedim a enregistré au troisième trimestre un chiffre d'affaires de 124,8 millions d'euros, en croissance de 5% en données publiées et de 4% en organique par rapport à la même période de l'an dernier. Au cours des 9 premiers mois de 2021, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 376 millions d'euros, en progression de 5,9% en données publiées et de 5,5% en données organiques par rapport à l'an dernier.

Perspectives

Comme indiqué le 16 septembre dernier, Cegedim anticipe une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 3% et 5% et une croissance de son Résultat opérationnel courant de l'ordre de 4%.

Ces objectifs pourraient être remis en cause en cas d'un durcissement sévère des restrictions sanitaires en Europe en lien avec la pandémie de Covid-19 postérieurement à la date de publication de ce communiqué.

Le Groupe n'anticipe pas d'acquisition significative en 2021. Enfin, le Groupe ne communique pas de prévision ni d'estimation du bénéfice.