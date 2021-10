Cegedim : Maiia sélectionnée

(Boursier.com) — Maiia , suite de solutions de Cegedim Santé, a été choisie comme outil de prise de RDV en ligne et téléconsultation dans le cadre du Service d'Accès aux Soins (SAS) et est opérationnelle pour un déploiement sur tout le territoire suite à la validation de l'Agence du Numérique en Santé (ANS). Le SAS permet par ordre d'urgence de déclencher l'intervention du SMUR (Structures Mobiles d'Urgence et de Réanimation), d'orienter vers un service d'urgence, ou grâce à Maiia, de prendre un RDV pour une consultation non programmée en ville et à défaut de proposer une téléconsultation. Ce service est construit en lien avec les services de secours, les médecins de ville et les professionnels de l'urgence hospitalière des SAMU.