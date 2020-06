Cegedim : Maiia référencée par l'UniHA-CAIH

(Boursier.com) — Suite à la signature d'un partenariat en mai dernier, les solutions d'agenda, de prise de rendez-vous en ligne et de téléconsultation Maiia sont à présent référencées par l'UniHA-CAIH, première centrale d'achat hospitalière comptant plus de 900 établissements adhérents, annonce Cegedim. A l'occasion de son lancement auprès des professionnels de santé en mars 2020, Maiia (fusion de Docavenue et RDVmédicaux) affirmait son ambition : devenir LA solution d'assistance digitale santé de référence pour les professionnels de santé et leurs patients.

Quelques semaines plus tard, alors que la plateforme compte déjà des milliers d'utilisateurs médecins libéraux, pharmaciens et paramédicaux (infirmiers, kinésithérapeutes et sages-femmes) mais aussi des médecins salariés (Centres de Santé, Mutualité Française), ce partenariat permet à Maiia de poursuivre sa vocation auprès des établissements de santé, CH-CHU, EHPAD, etc. Acteurs clés du parcours de soins, les établissements hospitaliers adhérents à l'UniHA-CAIH jouent un rôle majeur dans l'accès aux soins pour les Français et viennent compléter le maillage territorial souhaité par le plan 'Ma Santé 2022'. Maiia est ainsi aujourd'hui "le seul acteur de santé à proposer des solutions digitales à l'intégralité du corps médical français".

Maiia, évolution de Docavenue, est la filiale du Groupe Cegedim dédiée à la téléconsultation et aux services facilitant la mise en relation médecin-patient. Elle s'appuie sur l'expertise de Cegedim en matière de digitalisation du cabinet médical. Inscrite dans le parcours de soins coordonnés, son offre de téléconsultation intègre toutes les étapes d'une téléconsultation simple à mettre en oeuvre et sûre.