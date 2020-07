Cegedim : Maiia étend son réseau de pharmacies partenaires

(Boursier.com) — Maiia, évolution de Docavenue et filiale du Groupe Cegedim dédiée à la prise de rendez-vous en ligne, signe un nouveau partenariat avec le groupement Pharmactiv. Grâce à ce nouvel accord, Maiia dispose désormais d'un réseau de 17.000 pharmacies partenaires pour déployer sa solution de téléconsultation avec dispositifs médicaux connectés.