Cegedim : Maiia et Wefight s'associent

(Boursier.com) — Maiia , solution d'e-santé de Cegedim Santé, et Wefight, entreprise française spécialisée dans le développement des applications mobiles nommées Vik, à destination des patients souffrant de pathologies chroniques ou de cancers, s'associent pour faciliter l'accès aux soins des 350 000 patients utilisateurs Vik. Maiia est une solution de prise de rendez-vous médicaux en ligne et de téléconsultation avec et sans rendez-vous.