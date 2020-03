Cegedim: le résultat net tombe à 2,7 ME en 2019

Cegedim: le résultat net tombe à 2,7 ME en 2019









Crédit photo © Cegedim

(Boursier.com) — Cegedim enregistre un chiffre d'affaires consolidé en 2019 de 503,7 millions d'euros, en progression de +7,7% en données publiées et de 7% en données organiques par rapport à 2018.

Le résultat opérationnel courant s'établit à 37,1 ME en 2019, en progression de +12,2%, par comparaison avec 2018. La marge du résultat opérationnel courant est en amélioration à 7,4% en 2019 (7,1% l'an dernier à la même période en 2018).

L'Ebitda a progressé de 24,5 ME, soit 31,9%, pour s'établir à 101,2 ME en 2019 (76,8 ME en 2018). Il représentait 20,1% du chiffre d'affaires en 2019 (16,4% en 2018). Retraitée de l'impact positif de 15,9 ME lié à la première application de la norme IFRS 16, cette progression s'élève à 8,6 ME, soit 11,2%. Il représentait 16,9% du chiffre d'affaires en 2019 (16,4% en 2018).

Le résultat net consolidé de Cegedim s'établit à 2,7 ME en 2019 (5,8 ME en 2018).

Le résultat par action courant ressort à 0,6 euro en 2019 (0,7 euro un an plus tôt). Le résultat net par action est de 0,2 euro en 2019 (0,4 euro un an plus tôt).

Situation financière

La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'établissaient à 29,1 ME au 31 décembre 2019, en recul de 52 ME par rapport au 31 décembre 2018.

Les capitaux propres ont progressé de 2,3 ME, soit 1,2%, s'établissant à 201,2 ME (199 ME au 31 décembre 2018).

Les dettes financières nettes progressent de 138,6 ME, à 246,5 ME. La capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôts, s'élève à 82,5 ME au 31décembre 2019 (52,9 ME au 31 décembre 2018).

Perspectives

Face au récent développement de l'épidémie COVID-19, il n'est pas possible pour Cegedim de délivrer d'indications sur les perspectives 2020. Le groupe ne communique pas non plus de prévision, ni d'estimation du bénéfice.

Cegedim effectue néanmoins un point sur l'impact potentiel du Brexit. Il rappelle qu'en 2019, le Royaume-Uni représentait 10% des revenus consolidés du groupe et 8% du ROC consolidé. Cegedim opère au Royaume-Uni en monnaie locale, comme dans tous les pays où il est présent. L'impact sur la marge du ROC consolidé du groupe devrait être non significatif. En terme de politique de santé, Cegedim n'a pas identifié de programme européen majeur, et aucun contrat signé par les entités anglaises ne comporte de clause relative au Brexit.