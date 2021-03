Cegedim : le groupe Elsan utilise les solutions de Maiia

Crédit photo © Cegedim

(Boursier.com) — Elsan , groupe leader de l'hospitalisation privée en France, référence désormais les solutions d'agenda/prise de rendez-vous en ligne et de téléconsultation de Maiia.

Maiia -évolution de Docavenue- est une suite de solutions du Groupe Cegedim dédiée à la téléconsultation et aux services facilitant la mise en relation médecin-patient. Les praticiens de santé exerçant au sein des établissements Elsan peuvent donc désormais choisir de s'équiper de ces solutions, afin de simplifier et fluidifier le parcours de soin des patients en facilitant la prise de RDV à la fois pour eux, mais aussi pour les médecins.

Ce référencement s'inscrit dans l'ambition de Maiia d'étendre son champ d'action auprès de l'ensemble des professionnels de santé, quel que soit leur lieu d'exercice. Les solutions Maiia s'intègrent facilement et rapidement à l'ensemble des environnements logiciels médicaux. Leur souplesse d'utilisation permet de répondre aux attentes de l'ensemble du corps médical français. Pour répondre aux besoins des professionnels de santé, les équipes Maiia proposent aussi un accompagnement de proximité pour l'installation et la mise en oeuvre des solutions, garantissant ainsi une prise en main des outils rapide et simple.