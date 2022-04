Cegedim : le chiffre d'affaires croît de 5,5% au 1er trimestre

(Boursier.com) — Cegedim enregistre un chiffre d'affaires consolidé, au 1er trimestre 2022, de 129,2 millions d'euros, en croissance de 5,5% en données publiées et de 5% en données organiques par rapport à 2021.

"La performance du 1er trimestre, avec une croissance de 5,5%, est en ligne avec nos attentes. L'ensemble des divisions opérationnelles contribue à cette croissance reflétant ainsi la solidité de nos fondations, basées sur un business model pertinent et résilient, et des équipes motivées et talentueuses. La prise de participation dans Cegedim Santé, à hauteur de 65 ME, par trois acteurs majeurs de la protection sociale en France, lui permettrait de réaliser ses ambitions. Cette opération valoriserait Cegedim Santé à plus de 360 ME. Dans le contexte géopolitique et sanitaire actuel nous restons vigilants mais confiants et allons continuer à innover et à renforcer nos équipes commerciales et R&D", déclare Laurent Labrune, Directeur Général Délégué Groupe Cegedim.

Perspectives

Avec un chiffre d'affaires au 1er trimestre 2022 en croissance organique de 5,0% et malgré les incertitudes sanitaires, économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, Cegedim est confiant dans sa capacité à réaliser une croissance de son chiffre d'affaires.

Cegedim anticipe ainsi en 2022, une croissance organique du chiffre d'affaires de l'ordre de 5%.

Les risques inflationnistes, en particulier sur les salaires, résultant de la situation géopolitique actuelle incite le Groupe à suspendre temporairement la communication d'un objectif 2022 du résultat opérationnel courant.

Le Groupe n'anticipe pas d'acquisition significative en 2022.