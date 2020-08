Cegedim : le Centre Médical Europe retient Cegedim LM pour faire évoluer son système d'information

Crédit photo © Cegedim

(Boursier.com) — Cegedim Logiciels Médicaux, principal éditeur français de logiciels destinés aux professionnels de santé, accompagne le Centre Médical Europe dans sa transformation digitale, dans une optique d'innovation et d'optimisation du parcours de soins.

Avec 2.700 patients par jour et plus de 250 professionnels de santé, le Centre Médical Europe est le plus grand centre de santé de France rassemblant sur un lieu unique toutes les spécialités. La quantité importante de dossiers qu'il gère quotidiennement l'a amené à devoir repenser entièrement son système de gestion et se tourner vers une société proposant une offre globale de services, évolutive, pérenne, capable de l'accompagner dans le temps dans ses projets numériques.