Cegedim lance une campagne de recrutement

(Boursier.com) — Cegedim Santé lance une campagne de recrutement de 30 nouveaux collaborateurs à Rodez dans l'Aveyron, au sein de l'entité RM Ingénierie. Ces recrutements vont permettre à Cegedim Santé de conforter son développement et d'assurer un service de proximité sur tout le territoire.

Chaque nouveau collaborateur bénéficiera d'une formation personnalisée, et d'un suivi par un tuteur et un parrain. Les candidats qui souhaitent rejoindre Cegedim Santé à Rodez peuvent d'ores et déjà postuler via le site internet de la société.

Pour cette nouvelle campagne, Coralie Lacombe (Responsable Ressources Humaines) et Romain Foucault (Directeur de RM Ingénierie et de l'expérience utilisateurs Cegedim Santé) organisent leur second événement Recrutement, à Rodez, le jeudi 9 décembre, de 18h à 20h. "Ces recrutements visent à renforcer nos équipes pour assurer un accompagnement de proximité aux professionnels de santé", déclare Romain Foucault.