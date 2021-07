Cegedim lance THIN en Italie

(Boursier.com) — Cegedim lance sa base de données THIN (The Health Improvement Network) en Italie. Avec les données italiennes, THIN offre ainsi un nombre inédit de dossiers de santé anonymisés avec 69 millions de patients ou plus de 490 millions d'années-patient. Ces données, accessibles à tous les acteurs de la santé, profiteront à la recherche et à l'innovation médicale et scientifique. La base de données THIN (The Health Improvement Network) est une base européenne de données de vie réelle reconnue pour sa robustesse statistique : elle est utilisée par les autorités sanitaires de plusieurs pays européens et citée dans plus de 1.600 publications scientifiques.

THIN améliore encore sa pertinence en intégrant les données italiennes issues d'un observatoire informatisé de médecine générale. Ce réseau, en croissance constante, est déjà représentatif au niveau national et macro-régional, avec plus de 900.000 patients suivis, un historique moyen de 12,6 années, et un total de 11,4 millions d'années-patient. Le projet THIN en Italie s'appuie sur un Advisory Board composé de cliniciens, de chercheurs, d'épidémiologistes, de data scientists, et de membres d'associations de patients. Cet Advisory Board garantit l'utilisation de la base de données dans un but d'intérêt public afin de maximiser sa valeur pour la recherche tout en protégeant les droits des personnes concernées. L'Advisory Board peut autoriser l'utilisation gratuite des données THIN par les autorités de santé et les centres de recherche pour des études d'une valeur purement scientifique.