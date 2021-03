Cegedim lance Mediprim, son outil de suivi des variations de prix des médicaments

(Boursier.com) — GERS Data, filiale de Cegedim et acteur de référence en matière de données et analyses pour le marché de la santé en France, annonce la mise à disposition de Mediprim, l'outil de mesure des impacts de changements de prix des médicaments.

Instrument majeur de la régulation économique du médicament, les baisses de prix représentent chaque année une source d'économie importante pour les autorités de santé. En 2021, dans les mesures de régulation prévues dans la Loi de Financement de la Sécurité Sociale, les actions sur les tarifs de médicaments représentent 640 millions d'euros, d'où la nécessité d'un suivi précis, régulier et partagé. GERS Data répond concrètement à cette attente avec Mediprim qui permet d'évaluer le rendement des variations de prix bruts des médicaments. Actualisée tous les mois, l'étude fournit pour la ville et pour l'hôpital, le montant de l'exécution à date des baisses et hausses de PFHT et le montant prévisionnel de l'impact pour la fin de l'année. L'effet report des changements de prix appliqués l'année précédente est également comptabilisé. Mediprim propose une lecture consolidée et individualisée pour un laboratoire donné, segmentée par type de produits, par classe thérapeutique, par tranche de variation de prix. L'étude offre également la possibilité de faire des analyses spécifiques grâce à des sélections personnalisables comme le choix d'un laboratoire, d'une classe thérapeutique ou d'un produit.