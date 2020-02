Cegedim lance GERS Rupture

(Boursier.com) — Cegedim, à travers sa filiale GERS Data, annonce la mise à disposition de GERS Rupture, le baromètre hebdomadaire qui permet de suivre de façon précise la disponibilité et les ruptures de médicaments remboursables sur le marché.

Afin de lutter efficacement contre les pénuries de médicaments, des actions adaptées à chacun des acteurs du circuit sont mises en place notamment suite à la proposition de loi issue du Ministère de Solidarité et de la Santé présentée en juillet 2019. Grâce à son expertise dans la collecte, le traitement et l'analyse des données de santé, GERS Data répond concrètement à ce problème avec GERS Rupture qui fournit un état des lieux précis sur le taux de rupture et de disponibilité des médicaments remboursables avec ou sans équivalent. Il intègre aussi, de façon instantanée, l'ancienneté des ruptures dès 1 semaine. Cet observatoire est réalisé sur la base du Sell in GERS (100% des officines) et Sell Out GERS (panel stratifié de 10 632 officines).

Au-delà du constat d'une rupture ou d'une tension, GERS Data intègre la notion de "Sans Equivalent" issue de la BCB afin de factualiser le risque de santé publique.

Produit du Groupe Cegedim, la BCB est l'une des bases de données de référence sur les médicaments et les produits de santé. Première base agréée par la Haute Autorité de Santé (HAS), elle répond à l'ensemble des exigences de certification HAS : neutralité, exhaustivité, exactitude, fraîcheur de l'information et complétude. Utilisée par 8 officines sur 10 en France, elle garantit la qualité des mises à jour produits (dont les informations de facturation) et la sécurisation de l'acte pharmaceutique (gestion des interactions et des contre-indications).