Cegedim : la MNH et Cegedim Insurance Solutions déploient le projet ROC

(Boursier.com) — La Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH), mutuelle affinitaire des professionnels de la santé et du social, partenaire naturel des établissements de santé et Cegedim Insurance Solutions, acteur majeur des solutions logicielles et opérateur de tiers payant pour l'assurance de personnes, accompagnent le ministère des Solidarités et de la Santé dans la mise en place du dispositif ROC. Les équipes de Cegedim Insurance Solutions et de la MNH sont mobilisées depuis 2019 sur le sujet, afin d'équiper les Centres hospitaliers d'Avignon et de Chalon-sur-Saône. Après une phase d'expérimentation concluante, le déploiement de la solution iSanté, englobant des services de tiers payant et de règlements rapides et sécurisés pour les professionnels de santé, sera pleinement effectif à partir du 31 décembre, à la suite de la certification des établissements.

"En dématérialisant les échanges entre les hôpitaux et les complémentaires santé, le dispositif ROC simplifie l'application du tiers payant sur la part complémentaire dans les établissements et facilite l'accès aux soins des patients. Grâce au contrôle des droits en temps réel et à la télétransmission, le tiers payant est simplifié et sa gestion allégée pour la mutuelle comme pour l'établissement. Le patient est ainsi mieux informé du montant dont il doit s'acquitter et les démarches sont simplifiées pour l'équipe administrative hospitalière", explique Médéric Monestier, Directeur général de la MNH.