Cegedim : la filiale Maiia retenue pour la prise de rendez-vous de vaccination grand public anti-Covid19









(Boursier.com) — Dans le cadre de l'accélération de la vaccination anti-Covid19 sur le territoire national, le groupe Cegedim a annoncé que sa solution de prise de rendez-vous Maiia a été sélectionnée par l'Etat afin d'ouvrir la vaccination au grand public en plus des professionnels de santé.

Ainsi, les patients âgés de plus de 75 ans, pompiers et aides-soignants de plus de 50 ans pourront prendre rendez-vous à partir de ce mercredi 13 janvier pour se faire vacciner à compter de lundi 18 janvier 2021. A partir de cette date, tous les RDV de vaccination devront obligatoirement passer par la prise de RDV en ligne.

Maiia est une filiale de Cegedim dédiée à la téléconsultation et aux services facilitant la mise en relation médecin-patient.