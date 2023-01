Cegedim : l'AP-HP s'engage pour une durée de 4 ans

(Boursier.com) — Proactis , un leader des solutions logicielles Source-to-Pay, et Cegedim, ont annoncé la signature d'un contrat de 4 ans avec l'AP-HP dans le cadre du déploiement de sa solution de gestion des approvisionnements. La solution mise en place par Proactis et Cegedim a pour objectif de permettre au centre hospitalier d'optimiser ses processus achat. L'AP-HP accueille chaque année 10 millions de patients. Premier employeur d'Ile de-France, il compte plus de 100 000 employés au sein de ses 39 établissements. Afin de répondre aux enjeux de l'AP-HP en matière d'optimisation des processus achat, Proactis et Cegedim ont développé une solution adaptée et complémentaire combinant leurs deux expertises. En effet, elle comprend la place de marché Proactis, avec 3 000 catalogues négociés avec les fournisseurs AP-HP, couplée à la plateforme Hospitalis de Cegedim pour la dématérialisation des commandes, réceptions et avis de livraison. Le déploiement de la solution au sein des 39 établissements de santé de l'AP-HP est assuré par PWC.

En production depuis janvier 2022, la solution Proactis et Hospitalis est un succès avec un taux de dématérialisation des marchés de 95% sur les 4 sites pilotes de l'AP-HP, représentant plus de 100 millions d'euros de commandes en valeur. Dans le cadre de la signature de ce nouveau contrat, la solution va être déployée auprès de 4 000 utilisateurs avec pour objectif la gestion de plus de 600 000 commandes par an. La solution conçue par Proactis et Cegedim permet "de fluidifier les processus achat en les rendant plus efficaces et plus rapides, et d'améliorer l'expérience utilisateurs". A terme, elle offre des gains significatifs sur remise de chiffre d'affaires et sur les escomptes.