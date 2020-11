Cegedim IS déploie son offre de gestion collective Easy Collectif

Crédit photo © Cegedim

(Boursier.com) — L 'éditeur de logiciels et fournisseur de services pour l'assurance santé et prévoyance, Cegedim Insurance Solutions, élargit son offre à la gestion des contrats collectifs. Son nouveau module Easy Collectif s'adresse à l'ensemble des acteurs de la protection sociale désireux d'aborder la gestion collective de manière performante, avec une approche innovante centrée sur l'entreprise.

Cegedim Insurance Solutions propose désormais le module Easy Collectif, qui combine l'efficience et la conformité réglementaire, via notamment la dématérialisation des processus portés par la Déclaration Sociale Nominative (DSN). Easy Collectif est intégré à la suite logicielle ACTIV'Infinite, la solution complète pour la gestion des contrats, cotisations et prestations.

Easy Collectif accompagne les entreprises dans la gestion les cotisations déclarées, l'identification automatique des écarts, le traitement des régularisations et les télérèglements. Easy Collectif permet également d'automatiser le précontentieux ainsi que les mouvements de salariés. Qu'elles aient ou non déjà basculé en DSN, les entreprises peuvent ainsi en intégrer les processus, en vue de simplifier leurs échanges avec les assureurs en santé, prévoyance ou retraite complémentaire.

Easy Collectif offre un gain de temps significatif, notamment dans la saisie des contrats collectifs, passant de 20 à 2 mn en moyenne, et une meilleure productivité sur l'ensemble de la gestion (affiliations, cotisations et encaissements). Enfin, ce nouveau module permet de réduire le temps de mise en gestion des nouvelles offres commerciales..