Cegedim Insurance Solutions déploie l'offre TP Santé chez la Mutuelle Ociane Matmut

(Boursier.com) — Au cours du 1er semestre 2023, la Mutuelle Ociane Matmut -mutuelle du Groupe Matmut-, a mis en place TP Santé, pour offrir à ses assurés une prise en charge sur des médicaments et produits vendus en pharmacie, non remboursés par la Sécurité sociale.

TP Santé s'adresse à l'ensemble des organismes complémentaires santé désireux de proposer des garanties et services innovants : les assurés peuvent bénéficier, sans avance de frais, d'une prise en charge de 50% du prix moyen de vente sur des produits au bénéfice thérapeutique ou d'usage reconnu.

Pour constituer les paniers de soins TP Santé, Cegedim Insurance Solutions s'est appuyé sur l'expertise d'un Comité Scientifique indépendant, composé de médecins et de pharmaciens. Plus de 2.000 produits "santé" ont été sélectionnés et répartis dans 9 paniers de soins.

Dans le principe, les assureurs santé complémentaires choisissent tout ou partie de ces paniers et déterminent un forfait annuel de prise en charge. Les flux d'échanges d'informations avec les officines sont opérés en temps réel et entièrement dématérialisés. Ils s'appuient sur la norme 'Visio 2', élaborée par Cegedim Insurance Solutions, qui vise à être déployée dans 3 pharmacies sur 4.