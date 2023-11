Cegedim Health Data étoffe sa base de données Européenne THIN avec les données de vie réelle allemandes

(Boursier.com) — Cegedim Health Data, expert des données de vie réelle anonymisées (Real World Data, RWD) et des études Real World Evidence (RWE), annonce aujourd'hui étoffer sa base de données européenne THIN avec les données de vie réelle allemandes. Cette base -qui comporte déjà des données du Royaume-Uni, de la France, de l'Italie, de l'Espagne, de la Belgique, et de la Roumanie- comprend désormais les dossiers de santé électroniques allemands. Elle est mise à disposition de tous les acteurs du secteur de la santé y compris les institutions académiques et les autorités de santé.

Avec plus de 10 millions de dossiers de santé actifs par an, THIN est l'une des plus importantes bases de données de vie réelle, longitudinale et anonymisée.

THIN couvre ainsi les cinq plus importantes économies d'Europe, ainsi que la Belgique et la Roumanie, et accompagne les laboratoires pharmaceutiques, les organismes de recherche, les institutions académiques et les autorités de santé avec aussi, désormais, les données allemandes. THIN est construit sur un modèle commun de données, ce qui facilite les analyses multi-pays, et est reconnue pour sa robustesse statistique. THIN contribue à faire progresser la recherche et ainsi améliorer les soins et la prise en charge des patients, dans un intérêt de santé publique.