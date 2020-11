Cegedim Health Data étoffe sa base de données européenne

(Boursier.com) — Cegedim Health Data annonce l'intégration des données de vie réelle espagnoles, venant ainsi étoffer sa base de données européenne THIN (The Health Improvement Network). THIN est un observatoire non interventionnel de données patients médicalisées et anonymisées auprès de médecins généralistes et spécialistes. La base est construite sur un modèle commun de données, et a pour but de faire progresser la recherche de nouveaux traitements et la prise en charge des patients dans un intérêt de santé publique. Cegedim Health Data soutient les laboratoires pharmaceutiques, les organismes de recherche, les institutions académiques et les autorités de santé, en leur proposant un accès à plus de 57 millions de dossiers patients anonymisés à travers l'Europe. Avec les données espagnoles, THIN ajoute 2,9 millions de patients - dont 1 million actifs sur les 12 derniers mois - 300 établissements de santé et plus de 3 000 médecins généralistes et spécialistes.