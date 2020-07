Cegedim Health Data et Aetion concluent un nouveau partenariat

Cegedim Health Data et Aetion concluent un nouveau partenariat









Crédit photo © Cegedim

(Boursier.com) — Cegedim Health Data et Aetion annoncent un nouveau partenariat afin d'intégrer les données européennes THIN de Cegedim dans la plateforme Aetion Evidence Platform (AEP). AEP permet d'analyser les données de vie réelle, incluant les remboursements, les données issues des dossiers médicaux électroniques, les registres et les données d'essais cliniques, et ceci afin de fournir rapidement et en toute transparence, des résultats scientifiquement validés (RWE) sur la sécurité, l'efficacité et les coûts des actes médicaux.

Cette nouvelle collaboration avec Cegedim Health Data permettra aux clients d'Aetion, parmi lesquels on trouve les plus grandes sociétés biopharmaceutiques, les principaux payeurs et les agences de régulation, d'utiliser de part et d'autre de l'Atlantique des données de vie réelle uniques et d'identifier de nouvelles pistes de traitement.

Cegedim est engagé dans le progrès au service des patients et étend ses partenariats permettant un accès aux données longitudinales de vie réelle à tous ceux qui en ont besoin. La profondeur des données médicalisées que nous recueillons grâce à THIN, dont l'historique des données remonte à 1994 en France et au Royaume-Uni, permet aux clients utilisant la plateforme d'Aetion d'explorer la richesse des informations spécifiques à chaque base de données, qu'elles soient propres à une aire thérapeutique ou à une région géographique ; et ceci, afin d'identifier les informations clés nécessaires à la mise sur le marché de nouveaux médicaments et fournir plus rapidement des traitements efficaces aux patients , commente Gilles Paubert, Responsable Global, Cegedim Health Data.

Rappelons qu'Aetion s'associe avec les principaux fournisseurs de données de vie réelle afin de permettre un accès simplifié aux données et les analyser dans sa plateforme. Ce partenariat lui permet d'accroître sa présence mondiale et sert ses clients qui mènent des recherches en Europe.