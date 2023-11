Cegedim Health Data constitue son 1er comité de revue scientifique européen dédié à la recherche en santé sur données de vie réelle : le THIN EuroBoard

(Boursier.com) — Un comité d'experts internationaux, présidé par le Professeur Giampiero Mazzaglia, a été constitué pour garantir l'utilisation pertinente des données de vie réelle anonymisées THIN (The Health Improvement Network) pour la conduite de projets de recherche scientifique.

La base européenne de données de vie réelle THIN est l'une des plus importantes bases de données santé en Europe avec plus de 69 millions de dossiers de santé anonymisés dans plusieurs pays : Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Belgique, Roumanie et bientôt Allemagne. Ces données sont de plus en plus utilisées comme base pour de nombreux travaux de recherches scientifiques : plus de 2.000 publications scientifiques ont ainsi été réalisées grâce à elles, au profit de la qualité des soins dans l'intérêt de la santé publique.

Dans ce contexte, Cegedim Health Data créé THIN EuroBoard, le 1er comité de revue scientifique européen dédié aux projets d'études en santé sur la base THIN. Son objectif est d'évaluer si l'utilisation des données THIN est appropriée, pertinente et éthique dans les projets de recherche pouvant être publiés ou partagés à grande échelle. L'activité du comité est opérationnelle depuis le mois d'octobre 2023.

Les données de vie réelles sont de plus en plus utilisées par les chercheurs, l'industrie pharmaceutique et les autorités de santé, en complément de la recherche clinique traditionnelle. THIN EuroBoard, constitué d'experts des pays européens couverts par THIN, a été créé pour examiner les projets de recherche en amont de leur mise en oeuvre et prodiguer des conseils aux chercheurs. La mise en place de THIN EuroBoard, s'est inspirée de l'expérience réussie au Royaume-Uni du comité de revue THIN Scientific Review Committee, créé il y a 4 ans.

Afin de garantir la qualité des recherches sur les données de vie réelle THIN, l'évaluation scientifique du projet est effectuée par au minimum 2 experts spécialistes des questions posées et des pays concernés, dans un délai volontairement court de 15 jours ouvrés.

Dès le 1er janvier 2024, tous les projets de recherche avec un objectif de publication, bénéficieront d'une revue par le THIN EuroBoard.