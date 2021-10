Cegedim : grimpe après les annonces

(Boursier.com) — Cegedim grimpe de 4,2% à 25,95 euros après avoir enregistré au troisième trimestre un chiffre d'affaires de 124,8 millions d'euros, en croissance de 5% en données publiées et de 4% en organique par rapport à la même période de l'an dernier. Au cours des 9 premiers mois de 2021, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 376 millions d'euros, en progression de 5,9% en données publiées et de 5,5% en données organiques par rapport à l'an dernier.

Comme indiqué le 16 septembre dernier, Cegedim anticipe une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 3% et 5% et une croissance de son Résultat opérationnel courant de l'ordre de 4%. Ces objectifs pourraient être remis en cause en cas d'un durcissement sévère des restrictions sanitaires en Europe en lien avec la pandémie de Covid-19 postérieurement à la date de publication de ce communiqué.

Le groupe n'anticipe pas d'acquisition significative en 2021. Enfin, Cegedim ne communique pas de prévision ni d'estimation du bénéfice.

Portzamparc parle d'une "bonne publication" qui confirme que le groupe est en mesure d'atteindre le haut de fourchette de sa guidance de CA organique. "Nous maintenons notre opinion 'Acheter' et notre objectif de 34 euros" conclut l'analyste.