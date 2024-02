Cegedim : GERS Data ouvre l'accès à Thin pour les travaux de recherche non sponsorisés

(Boursier.com) — GERS Data, filiale de Cegedim et acteur de référence en matière de données et analyses pour le marché de la santé en France, propose un accès élargi à la base de données de vie réelle anonymisées Thin pour les projets non sponsorisés des chercheurs, notamment académiques, dans un esprit de collaboration, et avec un objectif d'amélioration de santé publique.

Reconnue pour la robustesse de ses données médicalisées, la base européenne Thin, construite sur un modèle commun de données structurées, est accessible immédiatement aux technologies de l'innovation médicale et de l'Intelligence Artificielle, au service de la Santé. La base de données de vie réelle Thin France (The Health Improvement Network), proposée par GERS Data, fait partie d'un des plus larges réseaux de bases de données santé en Europe avec plus de 69 millions de dossiers de santé anonymisés dans 7 pays : Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Espagne, Belgique et Roumanie. Les bases Thin sont référencées par les institutions académiques et par les autorités de santé en France (HAS, CEPS & ANSM), au Royaume-Uni (NHS & Nice) et en Europe (EMA/ ENCePP).Thin disponible au format OMOP (certification EHDEN), est construite sur un modèle commun de données structurées reposant sur une classification sémantique créée dynamiquement à partir des référentiels de terminologie médicale les plus utilisés par la communauté scientifique. Les données rafraichies plusieurs fois par jour sont facilement comparables et exploitables grâce à la plateforme de visualisation Health Data Lab. Celle-ci permet de créer des tableaux de bord et analyses dynamiques personnalisables, et de réaliser en temps réel des analyses de faisabilité.