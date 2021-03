Cegedim : GERS Data et le GIE GERS se mobilisent pour analyser les données médicales

Crédit photo © Cegedim

(Boursier.com) — Depuis presque 1 an, GERS Data, filiale de Cegedim et acteur de référence en matière de données et analyses pour le marché de la santé en France et le GIE GERS, groupement pour la réalisation et l'élaboration de statistiques, organisent tous les mois des Ateliers Virtuels afin de partager des données de santé : données hospitalières (Strat'Hop), données de prescription (THIN), données d'achat et de distribution en officines (Sell In, Sell Out,...).

Très engagés aux côtés des autorités de santé (Assurance Maladie, Ministère des Solidarités et de la Santé, DGS, ANSM...), GERS Data et le GIE GERS mettent depuis le début de la crise COVID-19 à travers leurs Ateliers Virtuels, leurs données et analyses à disposition également de l'ensemble des acteurs de l'écosystème de la santé (industriels, pharmaciens et autres professionnels de santé, presse, ...). Grâce au regard éclairé des experts du GERS, ces données permettent à tous, de mieux comprendre et anticiper les tendances et évolutions du secteur de la santé en France.