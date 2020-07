Cegedim : Futuramedia lance un distributeur digital de gel hydro-alcoolique sans contact

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Futuramedia, une entreprise du Groupe Cegedim spécialisée dans le Digital Media, ajoute à son catalogue une nouvelle solution de communication digitale composée : d'un totem, d'un écran et d'un mécanisme de disposition de gel hydro-alcoolique muni d'un capteur pour une distribution sans contact.

Pour s'adapter aux nouveaux besoins des officines durant la crise sanitaire Covid-19 et proposer des solutions adaptées aux consignes sanitaires, Futuramedia a imaginé ce distributeur digital de gel hydro-alcoolique répondant aux attentes des pharmaciens en matière de prévention. L'objectif de la démarche est de proposer des solutions de communication permettant de protéger les pharmaciens et leurs patients ainsi que de rendre visibles et attractifs les messages de lutte contre la propagation du virus.

Disponible en fixation murale ou sur pied, ce dispositif est proposé aux pharmacies depuis juin.

Le précurseur du digital point de vente en France prévoit aussi de nouvelles sorties produits à la rentrée de septembre et en fin d'année.