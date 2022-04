Cegedim : Futuramedia lance Mobiscreen

(Boursier.com) — Futuramedia , entreprise du Groupe Cegedim, spécialisée dans le Digital Media en point de vente depuis 2004, enrichit son offre avec le lancement de Mobiscreen, une nouvelle solution d'affichage dynamique mobile qui permet aux pharmaciens de gérer et faire vivre leur communication au sein de leurs officines.

Futuramedia a mis en place cette nouvelle offre pour permettre aux pharmaciens de diffuser leur prix et promotions toujours plus près des patients. En linéaire ou au comptoir, Mobiscreen permet ainsi de :

- Attirer l'attention : en captant l'intérêt et suscitant la curiosité grâce au dynamisme du digital.

- Donner de la visibilité : aux offres promotionnelles multiples qui peuvent être mise en avant en instantané.

- Booster les ventes : en générant des ventes additionnelles.

Intégrant complètement Clip Santé, Mobiscreen répond aux nouveaux besoins d'animation des points de vente. Futuramedia envisage de commercialiser 500 écrans de ce type d'ici fin 2022.

Une taille compacte, un support en L, un player avec wifi intégré : ces 3 caractéristiques permettent à Mobiscreen d'être installé au comptoir ou en linéaire mais également d'être mobile selon les besoins. Le player en wifi permet également à la solution d'être pilotée via Clip Santé à distance et à tout moment et de gérer en quelques clics 5, 10, 20 écrans et plus. Le pharmacien, depuis son espace personnel, peut ainsi utiliser toutes les fonctionnalités proposées sur la plateforme Clip Santé de gestion des diffusions.