Cegedim : finance Score & Secure Payment à hauteur de 6 ME

(Boursier.com) — Acteur digital sur l'ensemble de la chaîne de valeur du paiement, de l'acceptation, l'acquisition, le processing, la sécurisation et le recouvrement par le rachat de créances, Score & Secure Payment (SSP) lève 6 millions d'euros auprès de Cegedim. Au-delà d'un apport financier, il s'agit d'un véritable partenariat qui se noue entre les deux acteurs pour développer des solutions répondant aux évolutions des parcours de paiement.

Cette première levée de fonds, réalisée par Gimar & co, ouvre à SSP de nouvelles perspectives dans le secteur de la santé, mais lui donne également l'opportunité de nourrir de fortes ambitions sur l'ensemble des marchés qu'elle adresse.

Spécialisée dans la sécurisation, l'optimisation et la simplification des solutions de paiement à destination des particuliers et des professionnels que ce soit en point de vente ou en ligne, SSP permet également aux marchands de réduire leurs délais de paiement ainsi que leurs coûts d'encaissement via la réduction significative des coûts monétiques.

Agréée par l'ACPR en tant qu'établissement de paiement, la Fintech a généré un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros en 2019, réalisé auprès de 14.000 clients et collabore également étroitement avec plusieurs entreprises de la tech et éditeurs de logiciels, à qui elle propose l'intégration de ses solutions de paiement.

Créées et entièrement développées en France, les solutions innovantes de SSP s'appuient sur l'IA pour proposer notamment des paiements par prélèvements et virements instantanés. Totalement numériques, elles adressent principalement des secteurs où les enjeux de digitalisation des moyens de paiement sont importants, avec des paniers d'achat élevés, des risques de fraude avérés et où les facilités de règlement sont attendues : automobile, santé, transport, voyage, BTP, services à la personne et aux entreprises... Leurs objectifs est d'augmenter le taux d'acceptation, sécuriser les transactions, simplifier et accélérer les achats, mais aussi fidéliser la clientèle tout en garantissant le règlement.