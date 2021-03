Cegedim en nette hausse après les comptes

(Boursier.com) — Cegedim grimpe de près de 3% à 24,70 euros ce vendredi après avoir enregistré en 2020 un chiffre d'affaires consolidé de 496,9 ME, en recul limité de 1,4% en données publiées et de 0,2% en données organiques. Le résultat opérationnel courant est en progression de 11,8% en données publiées à 41,5 ME.

Le résultat net consolidé part du groupe s'est établi à 10,8 ME en 2020 contre 2,7 ME en 2019.

Pour 2021, Cegedim anticipe une croissance, en données organiques, de son chiffre d'affaires de l'ordre de 2%, et de son Résultat opérationnel courant de l'ordre de 4%.

Cegedim n'anticipe pas d'acquisitions significatives en 2021. "Après avoir démontré son caractère résilient en 'top line', le ROC s'affiche en progression de 12%, soit nettement supérieur aux attentes" commente Portzamparc qui estime que "cette publication offre des signaux particulièrement encourageants, tant concernant le redressement des marges que la génération de cash qui retrouve des couleurs sur l'exercice". De quoi viser un cours de 30,60 euros en restant à l'achat sur le dossier. De son côté, Oddo BHF est passé à 'surperformer' sur Cegedim avec un cours cible de 29 euros en ligne de mire.