Cegedim : en berne après des perspectives prudentes

(Boursier.com) — Cegedim corrige de 9% à 17,80 euros, alors qu'au 1er semestre, le chiffre d'affaires consolidé a progressé de 12,5%, pour s'établir à 301 ME (267,6 ME sur la même période en 2022). L'effet favorable de périmètre de 1,7 ME, soit 0,7%, est lié à la consolidation dans les comptes de Cegedim des sociétés Kobus Tech, MesDocteurs, Laponi, Sedia et Clinityx. L'impact des devises est négatif de -0,7 ME soit 0,3%. En données organiques, le chiffre d'affaires est en progression de 12,1% sur la période.

Le résultat opérationnel courant est ressorti en hausse de 3,9 ME pour s'établir à 10,7 ME au 1er semestre 2023 (6,8 ME en 2022). Il représente 3,6% du chiffre d'affaires en 2023 (2,5% en 2022). Cette progression résulte principalement de l'amélioration des résultats de Cegedim Santé et des activités exercées au Royaume-Uni. L'EBITDA est en hausse de 7,2 ME entre le 1er semestre 2023 et le 1er semestre 2022. Cette croissance résulte de la croissance du chiffre d'affaires et de la maîtrise des charges de personnels. Le résultat net part du groupe ressort au final en perte de -8,8 ME (-4,9 ME au 1er semestre 2022).

Perspectives affichées

Le groupe Cegedim rappelle n'avoir ni activité en Russie, ni en Ukraine, et n'a pas d'actifs exposés dans ces pays...

Malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, Cegedim reste confiant dans sa capacité à poursuivre sa croissance.

Sur la base des données actuellement disponibles, le groupe anticipe une croissance organique annuelle de son chiffre d'affaires 2023 d'au moins 10% par rapport à 2022. Le résultat opérationnel courant s'orientera à la hausse, avec notamment les premiers retours sur les investissements réalisés sur Cegedim Santé et sur les activités à l'international...

Ces objectifs pourraient être remis en cause en cas d'une forte reprise de la pandémie de Covid-19, et / ou d'une aggravation significative des risques géopolitiques et macroéconomiques. Par ailleurs, le Groupe n'anticipe pas d'acquisition significative en 2023.

Portzamparc maintient ses perspectives et ses scénarii avec un CA de 613,5 ME (+10,5%) et une MOC de 5,3%, tout en restant à "conserver" en visant un cours de 20,50 euros sur le dossier.