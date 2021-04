Cegedim : en baisse après les annonces

(Boursier.com) — Cegedim recule de 2,2% à 27 euros ce mercredi, alors que le groupe a enregistré au premier trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 122,5 millions d'euros, en croissance de 0,8% en données publiées (+1% en données organiques) par rapport à 2020 et de 4,2% par rapport à 2019.

Dans les Logiciels & services, le chiffre d'affaires s'élève à 68,8 millions d'euros, quasiment stable en données organiques par rapport à 2020. Cette stabilité résulte d'une croissance de la plupart des activités logiciels contrebalancée par un effet de base négatif de l'activité d'informatisation des médecins anglais. En effet, en 2020, le NHS a demandé des développements spécifiques qui ont généré du chiffre d'affaires exceptionnel non reconduit en 2021. Par ailleurs, les activités dites de projet, principalement pour l'assurance santé, qui ont été à l'arrêt depuis plusieurs mois, redémarrent avec la signature de plusieurs dossiers significatifs venant ainsi récompenser les avancées technologiques du groupe.

"L'environnement reste volatile, les incertitudes demeurent et les effets de la crise sanitaire se font toujours sentir. Néanmoins après des mois de janvier et février relativement atones, la croissance a été plus marquée au mois de mars. Si l'on compare au premier trimestre 2019, le groupe enregistre une croissance organique de 4,2% de son chiffre d'affaires, ce qui nous rend confiants en notre capacité à réaliser une bonne performance cette année", indique Laurent Labrune, Directeur Général Délégué de Cegedim.

Parmi les avis d'analystes, Portzamparc comprend que la dynamique commerciale s'améliore depuis quelques semaines avec la signature de différents contrats (division Logiciels & Services notamment) qui accompagneront la croissance du groupe sur l'exercice... "Notre scénario est maintenu à ce stade avec un objectif légèrement relevé de 30,6 à 31,2 euros suite à la mise à jour des comparables". Oddo BHF a en revanche dégradé le dossier à 'neutre' avec un cours de 29 euros dans le viseur.