Cegedim e-business choisi par Groupe ADF pour la dématérialisation de ses factures fournisseurs

Cegedim e-business choisi par Groupe ADF pour la dématérialisation de ses factures fournisseurs









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Acteur majeur de la digitalisation et de l'automatisation des process BtoB en Europe, Cegedim e-business annonce la signature d'un nouveau contrat avec Groupe ADF, acteur référent dans les services en ingénierie et maintenance dans les secteurs de l'Aéronautique, Spatial & Défense, Énergie et Oil & Gas. Engagé dans une démarche de modernisation et d'optimisation de ses processus support, Groupe ADF souhaite harmoniser, centraliser et digitaliser le processus de traitement de ses factures fournisseurs. Au total, 100.000 factures par an seront traitées par la solution SY by Cegedim.

Présent dans 12 pays (France, Belgique, Espagne, Allemagne, UK, Canada, Israël, Japon, Maroc, Tunisie, Gabon et Congo), Groupe ADF avait besoin de s'appuyer sur un expert comme Cegedim e-business capable de couvrir l'ensemble de ses besoins fonctionnels dans un contexte international. Avec son portail fournisseurs multiservices et collaboratif, Cegedim e-business répond au besoin de rationalisation et d'automatisation du traitement des factures en France et à l'international.

Kévin Bonhomme, Ingénieur d'affaires chez Cegedim e-bunissess ajoute : "Nous sommes fiers d'avoir été choisis par Groupe ADF. Cela démontre encore une fois la capacité de SY by Cegedim à couvrir de bout-en-bout le processus de traitement des factures fournisseurs, y compris le rapprochement trois voies (facture, commande, réception). Ce choix appuie aussi la force de SY by Cegedim à accéder à un réseau qui connecte plus de 2.000.000 d'entreprises. Il convient de noter que le choix de Groupe ADF s'inscrit dans une stratégie qui vise à anticiper l'obligation légale pour toutes les entreprises du secteur BtoB à digitaliser leurs factures à partir de 2023. Nous sommes heureux d'accompagner un acteur aussi important de l'industrie dans sa démarche".

Jeremy Bonnerot, Cash Manager chez Groupe ADF ajoute : "Nous avons eu en face de nous des interlocuteurs qui ont su comprendre nos besoins et nos contraintes. Et grâce à la couverture fonctionnelle de bout-en-bout de son offre de service SY by Cegedim, et à son puissant réseau, Cegedim e-business s'est imposé comme le meilleur choix pour passer à la facturation fournisseurs dématérialisée. Sa capacité à nous accompagner dans notre projet de transformation digitale dans les pays dans lesquels nous sommes implantés, appuie notre confiance dans cette collaboration ".