Cegedim digitalise les factures fournisseurs d'EDF

(Boursier.com) — Cegedim e-business, expert de la digitalisation des process BtoB en Europe et des échanges dématérialisés, avoir été retenu par EDF pour la digitalisation de ses factures fournisseurs.

Le fournisseur historique français d'énergie électrique s'appuie sur l'offre SY by Cegedim pour atteindre 50% de dématérialisation de ses factures entrantes en 2020. Avec 26.000 fournisseurs actifs, EDF traite en effet 660.000 factures entrantes par an. Un an après la mise en production, une quinzaine de fournisseurs étaient connectés en flux EDI et 1.000 au portail fournisseurs mis en place pour la réception de PDF signé. L'objectif est de raccorder le double de fournisseurs à horizon 2020, pour atteindre 330.000 factures dématérialisées annuelles, soit 50% du volume de factures entrantes.

Le Centre de Services Partagés Comptabilité (CSP - CC) du groupe souhaitait mettre en place une solution assurant qualité et gain de temps dans le traitement de ses factures afin d'optimiser les délais de paiement et de diminuer l'empreinte carbone, dans un contexte réglementaire qui incite les grands donneurs d'ordre à évoluer vers un processus de dématérialisation.

EDF a retenu SY by Cegedim de Cegedim e-business, une solution multicanal (EDI, saisie et PDF signé) et intuitive permettant de couvrir le maximum de besoins fonctionnels, en s'appuyant sur un standard du marché.