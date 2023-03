Cegedim crée un nouveau pôle d'expertise

(Boursier.com) — Cegedim annonce la création de 'Cegedim Business Services', un nouveau pôle réunissant les activités de Cegedim e-business, Cegedim Outsourcing et Cegedim SRH. L'objectif est d'offrir aux entreprises des services et des solutions complémentaires et globales pour répondre aux besoins de transformation digitale des directions RH, DAF et DSI.

Rassembler trois expertises au sein d'un même pôle, permet à Cegedim de se positionner comme le seul acteur capable de proposer aux entreprises une approche globale pour la gestion des processus RH, Financiers et IT. Cegedim Business Services s'appuiera sur les expertises de 3 unités du Groupe pour proposer des offres innovantes en jouant sur la complémentarité et les synergies entre elles :

- Cegedim e-business, avec son offre SY by Cegedim, permet aux Directions Financières de digitaliser leurs échanges BtoB.

- Cegedim Outsourcing, propose aux Directions IT des services d'intégration, d'infogérance, de services managés, ainsi que des services externalisés de dématérialisation, de relation client et de gestion de back-office.

- Cegedim SRH, solutions et services d'externalisation pour les métiers des Ressources Humaines. L'entité continue d'innover et proposera notamment cette année une nouvelle interface full web pour la solution MyTeamsRH, ainsi que de nouvelles offres de Talent Management.

Cegedim Business Services prévoit, grâce à cette nouvelle dynamique, d'atteindre d'ici la fin de l'année un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros. Pour accompagner cette croissance, l'organisation prévoit de recruter plus de 500 nouveaux collaborateurs à Paris, et en région, notamment à Lyon, Nantes et Lille, sur des fonctions commerciales, chefs de projet, responsables de compte, product managers, data scientists et développeurs IA.