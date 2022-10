Cegedim : confiant dans sa capacité à réaliser 5% de croissance organique 2022

(Boursier.com) — Cegedim enregistre un chiffre d'affaires consolidé au 3e trimestre, en progression de +6,7% en données publiées et de +5,6% en données organiques par rapport à la même période de 2021. Il s'établit à 133,3 millions d'euros (124,8 ME un an plus tôt).

A fin septembre, le chiffre d'affaires est en croissance de +6,6% en données publiées et, de +5,9% en données organiques par rapport à la même période de 2021, confirmant la bonne orientation du chiffre d'affaires observée au second trimestre. Il s'établit à 400,8 ME (376 ME un an plus tôt).

Perspectives

Avec un chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de l'année 2022 en croissance organique de 5,9% et malgré les incertitudes sanitaires, économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le Groupe est confiant dans sa capacité à réaliser une croissance en données organiques de son chiffre d'affaires de l'ordre de 5% en 2022.

Il existe un décalage de plusieurs mois entre les augmentations salariales et la hausse annuelle des tarifs résultant de leurs indexations, par exemple à l'indice Syntec en France. L'impact négatif de ce décalage combiné au lancement du plan de développement de Cegedim Santé impactent négativement le Résultat opérationnel courant.